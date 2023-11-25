ضابط إسرائيلي يهدي طفلته تفجيرا في عيد ميلادها الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - أهدى ضابط إسرائيلي طفلته بمناسبة عيد ميلادها الثاني، تفجيرا في أحد المناطق السكنية في قطاع غزة.

ويقول الضابط في مقطع فيديو متداول: "أهدي هذا التفجير إلى ابنتي الأميرة أيالا بمناسبة عيد ميلادها، اليوم أصبح عمرها عامين. أشتاق إليك".

ثم يتصل هاتفيا بمحطة التشغيل ويعلمهم أن التفجير سيكون بعد العد، ليبدأ العد التنازلي ويظهر دخان كثير وهو يتصاعد من إحدى البنايات التي تم تفجيرها.