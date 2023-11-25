نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاخاروفا: لن نترك أحدا من مواطنينا في غزة وجهود الإجلاء مستمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الخارجية الروسية أن معظم المواطنين الروس الذين طلبوا إجلاءهم عن غزة قد غادروا إلى روسيا، وأن عشرات المواطنين الآخرين طلبوا إجلاءهم مؤخرا، حيث لم يتمكنوا سابقا من الاتصال بها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "يقوم الدبلوماسيون الروس بالتعاون مع وزارة الطوارئ الروسية بتنفيذ إجراءات الإجلاء بنشاط. وبسبب الهدنة الإنسانية المعلنة، تم إغلاق معبر رفح مؤقتا أمام مواطني جميع البلدان"، مؤكدة أنه بعد الهدنة الإنسانية، ستتواصل عمليات الإجلاء.

وأضافت زاخاروفا أن غالبية الذين تقدموا بطلب إجلائهم من قطاع غزة إلى روسيا غادروا، وأن الجانب الروسي تواصل مع عشرات المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم بطلبات الإجلاء بسبب انقطاع الاتصالات.

وعن الرهائن الروس لدى "حماس"، قالت زاخاروفا: "وفقا لمصير جميع الرهائن بمن فيهم المقيمون بشكل دائم في إسرائيل ويحتفظون بجنسيتهم، أجرينا اتصالات نشطة منذ البداية مع جميع الأطراف بما فيها السلطات الإسرائيلية وحركة "حماس"، والتقى السفير الروسي في تل أبيب بأقارب الرهائن الروس، وسيتم استقبالهم الأسبوع المقبل في وزارة الخارجية الروسية".

وأكدت أن جميع المواطنين الروس سيحصلون على الدعم اللازم ولن يترك أحد دون مساعدة وأن إجراءات الإجلاء متواصلة.

ووصل أكثر من 750 مواطنا روسيا منذ 12 أكتوبر إلى موسكو على متن 8 رحلات سيّرتها وزارة الطوارئ الروسية.