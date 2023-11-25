العالم اليوم - السعودي هاني نجم يفوز بجائزة "نوابغ العرب" في الطب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 نوفمبر 2023 05:19 مساءً - فاز الطبيب الجراح السعودي هاني نجم، يوم السبت، بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب، ليكون أول من يفوز بهذه الجائزة العربية التي استحدثتها دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع 2023.

وتستهدف مبادرة "نوابغ العرب" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير 2023، الإشراف على النوابغ المتميزين من أصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين المتميزين والمبدعين العرب في شتى المجالات.

ومنحت الجائزة لنجم عن فئة الطب، تقديراً لإسهاماته في مجال جراحة القلب للكبار والأطفال وأمراض القلب الخلقية، إذ ساهم الطبيب السعودي في تطوير صمام قلب يمكنه النمو داخل الجسم، وخاصة الأطفال، حيث يمكن زراعته في قلب الطفل مع قابليته للنمو بمرور الأعوام، لتجنيب الطفل جراحات متكررة.

كما ساهم هاني نجم في ابتكار عمليات لتشوهات قلب خلقية معقدة، لتنجنب وضعهم في مسار البطين الأحادي. وأجرى أكثر من 10 آلاف عملية قلب للكبار والأطفال، وقدم ممارسات مبتكرة ومشاركات استثنائية في جراحة القلب، ومنها مشاركته في عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني في قلب جنين لا يتجاوز عمره 26 أسبوعا.

نبذه عن الجراح السعودي