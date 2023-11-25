نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن لدعم مصر في أوروبا: مبادرة شباب العالم تعكس القيم الحضارية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ليس غريبا على مصر الدولة العريقة بحضارتها ومبادئها أن تتحمل مسؤولية إعداد أجيالٍ جديدة تعلي من المبادئ الإنسانية وترسِّخ القيم العليا، وتدافع عن المبادئ السامية، فذلك ما يمثله بوضوح تام منتدى شباب العالم ومبادرته "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، هذه المبادرة التي تقدرها وتثمِّن أهدافها النبيلة حملة مواطن لدعم مصر في أوروبا.

والجدير بالذكر، أن حملة مواطن لدعم مصر في أوروبا تدرك حجم الأخطار التي تواجه العالم وتعلم كم التجاوزات التي تقع على عدد هائل من بني البشر نتيجة لغياب القيم الإنسانية من ناحية واستغلال البعض: دولٍ ومؤسساتٍ وأفرادٍ للصراعات التي تفرق بين بني الإنسان في مناطق كثيرة في العالم؛ لتزيد المعاناة الإنسانية مرة أخرى.

هذا وأعلنت حملة مواطن لدعم مصر في أوروبا عن عزمها للمشاركة في هذه المبادرة بإعداد ورقة عمل قابلة للتنفيذ، يستعرض فيها المخاطر التي تواجه العالم وتقدم من خلالها العلاج الذي يمكِّن الإنسان في كل بقاع العالم من التمتع بتلك الحقوق التي تقرها الأمم المتحدة