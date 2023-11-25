نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وفا": الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 مواطنا من نابلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم السبت 14 مواطنا من نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت "وفا" نقلا عن مصادر أمنية ومحلية أن "قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنا من مخيمي عسكر القديم وعسكر الجديد شرقي نابلس، بعد دهم وتفتيش منازلهم، وهم عزيز أبو سعدة، وركان الشوبكي، وثائر قنديل، ومحمد ماهر العجوري، ومهدي مرشود، وسامح عرايشة، ومحمود اسليم، ومحمد زكي ابداح، وغسان أبو سالم، وأبو جهاد شرقاوي، وأبو يوسف شرقاوي".

وأوضحت المصادر نفسها لـ "وفا" أن "ثلاثة شبان آخرين سلموا أنفسهم على حاجز بيت فوريك العسكري، بعدما اعتقل الاحتلال أقرباء لهم، لإجبارهم على تسليم أنفسهم".

وبينت "وفا" نقلا عن مصادر طبية أن "قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على أحد المواطنين، وفتشت إحدى مركبات الإسعاف، وأعاقت وصولها إلى داخل المخيمين".