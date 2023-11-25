العالم اليوم - ما هي أكثر المحاصيل الزراعية تأثراً بتغير المناخ؟

انتم الان تتابعون خبر ما هي أكثر المحاصيل الزراعية تأثراً بتغير المناخ؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 نوفمبر 2023 07:22 مساءً - فاتورة باهظة يدفعها الأمن الغذائي الذي أصبح عرضه للخطر في ظل تأثر الإنتاجية الزراعية بحدة التغيرات المناخية التي جعلت من محاصيل زراعية بعينها عرضه للاختفاء وأخرى لتراجع الإنتاج، بالإضافة إلى تغير أماكن زراعة بعضها، لعدم صلاحية عديد من المناطق الزراعية التقليدية بسبب آثار التغيرا المناخية.

التغير المناخي يؤثر على الزراعة في عديد من الدول حول العالم، كما تؤدي تبعاته إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدهور الإنتاجية في بعض الحالات. ومن بين أبرز المحاصيل الزراعية التي قد تواجه تحديات خاصة وتدفع فاتورة باهظة نتيجة لتغير المناخ على سبيل المثال:

الحبوب: تعتمد عديد من الدول على استيراد الحبوب لتلبية احتياجاتها الغذائية، ولكن التقلبات في درجات الحرارة ونقص المياه قد تؤثر على إنتاج الحبوب المحلية وتجعل الاعتماد على الواردات أمراً مكلفاً.

السكر: صناعة السكر تعتمد بشكل كبير على قصب السكر، وتغيرات المناخ قد تؤثر سلباً على إنتاج هذه المحصولات.

الفواكه والخضروات: قد تواجه الفواكه والخضروات تحديات بسبب التغيرات في نمط الأمطار ودرجات الحرارة، مما يؤثر على الإنتاج وجودة المحصول.

القهوة والشاي: بعض الدول تعتمد على زراعة القهوة والشاي كمصدر رئيسي للإيرادات، تغيرات المناخ يمكن أن تؤثر على جودة وكمية إنتاج هذه المحاصيل.

الأرز: في بعض المناطق، يعتبر الأرز محصولاً حيوياً، وتأثير ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إنتاج الأرز وزيادة تكاليف الإنتاج.

تتطلب هذه التحديات تبني استراتيجيات زراعية مستدامة وتكنولوجيا حديثة لتكيف القطاع الزراعي مع التغيرات المناخية المتوقعة وتحسين الإنتاجية بشكل عام.

مردودات سلبية

في هذا الصدد، قال رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية وعضو الاتحاد العربي للمناخ والبيئة، تحسين شعلة، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، إن:

التغيرات المناخية التي يشهدها العالم الآن لها مردود سلبي على الزراعات المختلفة وعلى طبيعية نمو النباتات في جميع أنحاء العالم وليس فقط على مصر والدول العربية.

كل إنتاج نباتي تلائمه درجات حرارة وظروف مناخية معينة، ومع ارتفاع حدة التغيرات المناخية، نلاحظ أن لذلك تأثير سلبي على نمو بعض النباتات وعلى الصحة الأرضية، والتي تؤثر على الإنتاج النباتي بشكل عامة.

ارتفاع حدة التغيرات المناخية يؤدي أيضاً إلى فقدان صلاحية بعض الأراضي الزراعية بنسبة متفاونة، من 1 الى 18 بالمئة في الدول الإفريقية ومن 11 إلى 17 بالمئة في أوروبا ومن 20 إلى 40 بالمئة في الهند.

ويشير إلى أن حدة التغيرات المناخية تتغير وتختلف في أنماطها؛ فعلى سبيل المثال، الهبوط الحاد للأمطار يؤدي إلى غسل التربة من العناصر المغذية كالنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم فيحدث خللاً في تلك النسب ويقلل من العناصر الغذائية الموجودة في النبات.

وأوضح شعلة، في حديثه عن تأثيرات التغيرات المناخية على النباتات والمحاصيل الزراعية، أن من بي أبرز مظاهر ذلك:

فقدان النباتات والأرضي العناصر الغذائية بما يؤدي في النهاية إلى فقدان النبات أهميته وقلة نسبة البروتين الموجود به خاصة في المحاصيل التي تستخدم في الأعلاف.

زيادة الأمطار الحامضية نتيجة لارتفاع ثاني أكسيد الكربون تؤدي إلى عملية خلل في الإنبات الخاص بالنباتات، إضافة أن زيادة معدل الكربون من الممكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى التمثيل الغذائي للنبات لكن بطريقة غير صحية ويعرض النبات لكثير من الأمراض وتقلل من كفائته.

وتابع رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية وعضو الاتحاد العربي للمناخ والبيئة: "إن أغلب المحاصيل الزراعية تتعرض لظروف غير طبيعية من حدة التغيرات المناخية، والتي ستؤدي في الفترات المقبلة إلى انخفاض نسبة الإنتاج بمعدل قد يصل إلى 50 بالمئة، موضحاً أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة سيهدد أيضاً بحدوث خلل في عملية الإخصاب التي تتم بين حبوب اللقاح ومبيض النبات، وهذا سيكون ملحوظ بشكل كبير الفترة المقبلة".

وأشار شعلة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، سيؤدي إلى زيادة معدل التبخير في النبات والتربة، والذي يعرض التربة إلى الجفاف الشديد، ما قد يؤدي إلى فقدان المحاصيل الزراعية الهامة، وهذه الأضرار التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية تكون مختلفة ومتلاحقة وتصيب كثيراً من الدول الزراعية؛ فعلى سبيل المثال دول مثل الجزائر والمغرب ومع ارتفاع معدل التلوث لديها سيعود بمردود سلبي واختفاء بعض النباتات والمحاصيل الزراعية.

وعن أبرز المحاصيل الزراعية التي يمكن أن تتأثر نتيجة لتغيرات المناخية في مصر والدول العربية، أوضح الخبير البيئي أن من بينها الزراعات والمحاصيل التي تحتاج إلى مياه كثيرة، علاوة على فقدان العناصر الغذائية في بعض المحاصيل خاصة في الأعلاف والتي تستخدم في تسمين الحيوانات بصفة عامة، كذلك تتعرض أيضاً بعض المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية الغالية مثل القمح.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن أكثر من 50 مليون شخص في البلدان النامية قد يقعون فريسة الجوع بحلول العام 2060 بسبب انخفاض إنتاج الغذاء وارتفاع الأسعار، موضحاً أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصدمات المناخية أكثر "شدة واستمرارية" في الدول الهشة منها في الدول الأخرى.

سيناريوهات

من جانبه، قال الخبير البيئي، الأستاذ بجامعة عين شمس، الدكتور علاء سرحان، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، إن هذه التغيرات تؤثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، وتحديداً في المناطق الأكثر هشاشة إزاء مواجهة تلك التغيرات.

وذكر الخبير البيئي، أن أبرز هذه التغيرات، هي شح المياه وندرتها والتغير في أنماط الأمطار وكمياتها، والتي ستؤدي إلى نوع من أنواع الضغط والمشكلات في المياه، وهذا سيؤثر بشكل كبير وواضح على المحاصيل التي تعتمد على الري عن طريق الأنهار، بما يتسبب في انخفاض الإنتاجية الزراعية والدورة الزراعية أيضاً، وربما سيصل الأمر إلى أن بعض المحاصيل قد لا تستمر في دورتها الزراعية وتفشل بسبب هذا الشح.

وتابع سرحان: أحد هذه التغيرات المناخية التي ستؤثر على المحصول أيضاً، الظروف المتطرفة المتغيرة عامة، مثل درجات الحرارة العالية التي تتسبب في جفاف للمحصول، وعلى النقيض الأمطار الغزيرة والسيول، وبما يؤثر بالسلب على إنتاجية المزروعات، وأيضاً على الإنتاج الزراعي بالكامل ودورته.

وأكد الخبير البيئي، أن تغير المناخ يغير التوزيع الجغرافي، وبدوره ينقل بعض الحشرات بسبل مختلفة، فتصاب النباتات بحشرات جديدة على الطبيعة الجغرافية لها، وتنتج عن ذلك أمراض غير معلومة، جاءت من منطقة أخرى بما يتسبب في مرض هذه النباتات، وهو بدوره يتسبب في خسائر بسببها.

زيادة الملوحة وتدهور التربة الزراعية

وتحدث عن أثر ارتفاع درجة الملوحة، الناتج عن ارتفاع سطح البحر، وبما يؤثر على المحاصيل الزراعية القريبة من سطح البحر، وبالتالي تسرب الملوحة بشكل واضح إلى هذه الأراضي والتربة والزراعة، ويؤثر على خصوبة التربة، وقدرتها الإنتاجية، مشدداً على أنه لابد من التكيف مع هذه التغيرات التي تحدث على التربة بنوع المحصول المناسب لها طبقا للتغيرات التي تطرأ عليها.

وأشار الدكتور الخبير البيئي إلى أن هذه التغيرات جميعها ستؤثر على الأمن الغذائي والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وجميع العاملين في القطاع الزراعي، والدخل القومي، متابعاً أنه لابد من اتخاذ عديد من الإجراءات التي من شأنها المساعدة على التكيف مع هذه التغيرات.