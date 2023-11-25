العالم اليوم - الذهب يحقق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 نوفمبر 2023 07:22 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، مع تزايد رهانات المحللين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة مما أدى إلى انخفاض الدولار.

تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.01 بالمئة لتصل إلى 2000.82 دولارًا للأونصة.

وقال لقمان أوتونوجا كبير محللي الأبحاث في إف.إكس.تي.إم: "دخل الذهب في وضع الاستقرار مع انتظار المستثمرين للحصول على دلائل جديدة عن توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية. كان حبيس نطاق ضيق في الأسابيع القليلة الماضية وكل الأنظار على مستوى 2000 دولار".

وأضاف "قد تكون هناك حاجة إلى شرارة جديدة لتحفيز حركة كبيرة".

وقلصت الأسواق حجم توقعاتها لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، في حين يتوقعون بنسبة 26 بالمئة تقريبا خفض الفائدة ربما في مارس على أقرب تقدير، وذلك وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.