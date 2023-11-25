الصليب الأحمر يتسلم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - بدأ الصليب الأحمر، منذ قليل، في تسلم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين، حيث من المنتظر أن يتم تسليمهم إلى الجهات المصرية التي تنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي، وفقًا لما أفاد به جيش الاحتلال.

ويتسلم الصليب الأحمر 13 إسرائيليًا مقابل إطلاق سراح 39 سجينًا فلسطينيًا، وذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لـ التقارير، كان من المقرر أن تشمل الدفعة الثانية من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس 42 أسيرا فلسطينيا، مقابل 14 أسيرا إسرائيليا.

وتجري عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بإشراف ورعاية مصرية كاملة، حيث يتواجد وفد مصري في رام الله للتأكد من تسليم الأسرى الفلسطينيين، كما يتم نقل المحتجزين الإسرائيليين عبر معبر رفح المصري، ومن ثم إلى تل أبيب.

وفي السياق ذاته، تواصل مصر جهودها لتمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل لمدة تتراوح ما بين يوم أو يومين، على أن يتم إطلاق سراح عدد من الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وفقًا لقاعدة إسرائيلي مقابل كل 3 فلسطينيين.