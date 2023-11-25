نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نتنياهو هو الإرهابي”.. عشرات الإسرائيليين يتظاهرون في القدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تظاهر عشرات الإسرائيليين في القدس مساء اليوم السبت مطالبين المزيد من الأشخاص بالانضمام إلى الضغوط لإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين.

وردد المشاركون في التظاهرة في القدس أمام الشرطة: "نتنياهو هو الإرهابي".

كما طالبوا المزيد من الإسرائيليين بالانضمام إلى الضغوط لإطلاق سراح كل الاسرائيليين من غزة، حيث هتفوا أيضا: "أبو يائير أنت من يجب أسره".."الدم على يدي بنيامين نتانياهو".."نتنياهو ضعيف أمام حزب الله وحماس".

وفي وقت سابق من هذا المساء، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين، حتى تلتزم إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.

وبدأ العمل أمس الجمعة بهدنة إنسانية مؤقتة مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" بعد 49 يوما من الحرب على القطاع بوساطة كل من مصر وقطر، وفي إطار المرحلة الأولى، تم تسليم مجموعة من 13 أسيرا إسرائيليا هم من النساء والأطفال إلى السلطات الإسرائيلية.

كما أخلت حركة حماس سبيل 11 مواطنا أجنبيا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.

وفي المقابل، أطلقت السلطات الإسرائيلية في اليوم الأول سراح 39 امرأة وطفلا من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.