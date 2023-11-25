العالم اليوم - المنتخب البحريني يحرز بطولة العالم للسنوكر 

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 نوفمبر 2023 08:20 مساءً - سجل المنتخب البحريني للسنوكر إنجازا تاريخيا في بطولات العالم بحصوله على بطولة العالم للسنوكر في فئة الماسترز، السبت، بحسب ما أوردت وكالة أنباء البحرين "بنا".

وفاز المنتخب البحريني على نظيره البلجيكي في المباراة النهائية، بواقع 4 أشواط مقابل 3 في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

الفريق البحريني المكون من بطل العالم السوبر، حبيب صباح، والمتألق هشام الصقر، حسم الفوز باللقب بعد مواجهة مثيرة امتدت لأكثر من أربع ساعات أمام الفريق البلجيكي المكون من باسكال تولينير وبيتر بولين.

وأداره المباراة الحكم العالمي الآيسلندي ترايجفي إيرلنجسون.

وسيطرت الإثارة والندية على مجريات اللقاء، حيث شهد الشوط الأول فوز هشام الصقر على باسكال في أقل من نصف ساعة بواقع 73 مقابل 21، وفي الشوط الثاني لم يكن السوبر أقل براعة من الصقر، إذ تمكن من الفوز على بيتر بولين بنتيجة 58 مقابل 8، وفي الشوط الثالث (الزوجي) وضع البلجيكيان قوتهما لتقليص الفارق وكان لهما ما أرادا بعد أن فازا بالشوط بنتيجة 74 مقابل 16.

وفي الشوط الرابع عاد الأحمر البحريني للتقدم بفارق شوطين بعد فوز حبيب صباح على باسكال بفارق مريح بواقع 64 مقابل 21، لكن المنتخب البلجيكي عاد بقوة بعد أن حسم بولين الشوط الخامس بنتيجة 115 نقطة مقابل 135، وفي الشوط السادس (الزوجي) حاول السوبر والصقر إنهاء اللقاء لمنتخب البحرين إلا أن منتخب بلجيكا تمكن من الفوز بفارق عشر نقاط وبواقع 53 مقابل 43، لتصل المباراة إلى الشوط الحاسم.

وفي الشوط السابع والحاسم انقض بطل العالم حبيب صباح على الكرات وتقدم على البلجيكي باسكال تولينير ليحسم الفوز لصالح البحرين بنتيجة 73 مقابل 33.

وكان المنتخب البحريني قد تميز في مشواره العالمي منذ انطلاقة البطولة بعد تصدره مجموعته في الدور التمهيدي على حساب منتخبات ويلز والعراق والمنتخب القطري المستضيف.

وفي المراحل الإقصائية تمكن الأحمر البحريني من الفوز على منتخب ويلز بواقع 4 أشواط مقابل شوطين في الدور ربع النهائي، قبل أن يتجاوز المنتخب الأفغاني في المربع الذهبي برباعية نظيفة.