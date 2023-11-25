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أحمد جودة - القاهرة - كتائب القسام تؤخر تبادل الدفعة الثانية من الأسرى بعدما خالفت إسرائيل الاتفاق

بالتزامن مع بدء الهدنة بين الكيان المحتل إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام بدأت منذ أمس الجمعة الموافق 24 نوفمبر، وتنتهي بعد غد الموافق يوم الإثنين 27 نوفمبر، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر، باقتحام مدينة نابلس،

وفي هذا السياق، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها كافة التفاصيل حول الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في وقت الهدنه، ومنع كتائب القسام الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

"الغدر والخيانة طباعهم".. إسرائيل تقتحم قطاع غزة في ثاني أيام الهدنة

اقتحامات في وقت الهدنة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر مدينة نابلس، بالتزامن مع بدء ثاني أيام الهدنة في قطاع غزة.

مدينة خليل في ثاني أيام الهدنة

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، مدينة الخليل.

"لا عهد لصهيوني".. الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر في ثاني أيام الهدنة

وفي ذات الوقت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضًا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

وزير دفاع إسرائيل: هدنة غزة فترة توقف قصيرة

وفي هذا الصدد، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، أعلن أن هدنة غزة هي فترة توقف قصيرة، وستسأنف بعدها العمليات بقوة عسكرية كاملة.

كتائب القسام تؤخر إطلاق سراح الدفعة الثانية من تبادل الأسرى

ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام -الذراع العسكري لحركة حماس-، تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى؛ نتيجة لعدم التزام الاحتلال بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها، بالتزامن مع ثاني أيام الهدنة في قطاع غزة.

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ومن الجدير بالذكر، تم إبرام اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل، وشمل الاتفاق ما يلي:

• وقف مؤقت لإطلاق النار مدة 4 أيام.

• إطلاق سراح 50 محتجز لدى حماس مقابل الإفراج عن 150 أسير في السجون الإسرائيلية.

• إدخال المساعدات الطبية والغذائية والوقود إلى قطاع غزة.