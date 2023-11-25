العالم اليوم - بدء عملية تبادل الدفعة الثانية للأسرى بين حماس وإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 نوفمبر 2023 11:24 مساءً - بدأت، مساء السبت، عملية تبادل الدفعة الثانية للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بعد تأخير دام ساعات.

وقالت حركة حماس في بيان: "في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزاً إسرائيليا و 7 من حملة الجنسيات الأجنبية"

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية حصولها على الضوء الأخضر للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وكانت سيارات تابعة للصليب الأحمر قد تحركت صوب معبر رفح لاستلام 13 إسرائيليا من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وعدد 7 من رعايا الدول الأخرى.

وكانت حركة حماس قد قررت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين حتى تلتزم إسرائيل بالسماح لشاحنات المساعدات بدخول شمال قطاع غزة.، قبل أن تتدخل مصر وقطر لإنقاذ الصفقة وتأمين الضمانات اللازمة لاستمرار عملية التبادل.

وكتبت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، على حسابها بتطبيق "تلغرام" إنها قررت "تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".