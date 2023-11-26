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أحمد جودة - القاهرة - الجهود المصرية تنجح في حل أزمة تأخير تبادل الأسرى

بعد قيام حماس بتأخير الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، نتيجة لعدم التزام إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، نجحت الجهود المصرية في حل الأزمة بين الطرفين حتى تكتمل عملية التبادل كما هو مقرر.

وحرصًا من بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم تغطية كاملة لمتابعيها، ننشر لكم في الفقرات القادمة تفاصيل كاملة حول أزمة تأخير الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى وجهود مصر لحل تلك الأزمة بين حماس وإسرائيل.

بعد تأخر الدفعة الثانية من تبادل الأسرى.. إسرائيل تهدد باستئناف الحرب على غزة ومصر تتدخل لحل الازمة

مصر تنجح في حل أزمة تأخير الدفعة الثانية من تبادل الأسرى

تمكنت الجهود المصرية من إنهاء أزمة خطيرة أدت إلى تأخير الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، ومن المقرر أن الصفقة سيجرى استكمالها الليلة، ويشمل التبادل 39 أسير فلسطيني مقابل 13 محتجز.

جاء ذلك بعدما قررت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع.

تدخل مصري لحل أزمة تبادل الأسرى

وكانت كل من الدولتين العربيتين مصر وقطر، قد أجرا اتصالات عقب تعليق عملية التبادل بسبب خلاف بين حماس وإسرائيل بشأن إطلاق سراح المحتجزين.

تعليق حماس بعد حل الأزمة

ومن جانبها، ذكرت حركة حماس أنها استجابت للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق.

إطلاق سراح أسرى فلسطين

وعلى الجانب الآخر، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنها تلقت الإشارة في شكل ضوء أخضر لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

إسرائيل تهدد باستئناف الحرب في غزة

وفي هذا الصدد، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع غالنت، والوزير غانتس، ورئيس هيئة الأركان، ورئيس الموساد، مشاورات أمنية حول مصير الهدنة وحول الرد الإسرائيلي إذا ما فشلت صفقة التبادل.

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وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية الفرنسية إن إسرائيل تحترم كل بنود الهدنة.

كما قامت مصادر إسرائيلية بتهديد حركة حماس أنه في حال عدم الإفراج عن المحتجزين في الدفعة الثانية، ستقوم باستئناف الأعمال الحربية ضدها في قطاع غزة، معطية لحماس مهلة حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي للإفراج عن المحتجزين.