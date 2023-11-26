نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن بأمريكا: مبادرة منتدى الشباب تضع العالم أمام مسؤولياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشيد حملة مواطن لدعم مصر بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في المبادرة الصادرة عن منتدى شباب العالم والتي جاءت تحت عنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية".

وأكدت حملة مواطن لدعم مصر بأمريكا أن هذه المبادرة الإنسانية تعكس وعي المنتدى والمنتسبين له من الشباب بما يمر به العالم من مخاطر جمة؛ تلك التي تستدعي بالضرورة التصدي لها بكل الوسائل المتاحة والممكنة للحد من تلك الممارسات التي تتنافى مع القيم الإنسانية.

وترى حملة مواطن لدعم مصر بالولايات المتحدة الأمريكية أن هذه المبادرة تضع دول العالم أجمع خاصة الدول الكبرى أمام مسؤولياتها.

هذا وأعلنت الحملة دعمها المطلق لهذه المبادرة، بل وتؤكد على بذل كل الجهد للمساهمة في الوصول إلى تلك الأهداف النبيلة التي تعمل المبادرة على تحقيقها، والتي لا تفرق بين بني الإنسان حسب لون أو دين أو عرق.

جدير بالذكر، أن حملة مواطن لدعم مصر في الولايات المتحدة الأمريكية تدرك حجم التحديات التي يتعرض لها العديد من الشعوب في مناطق جغرافية متعددة من العالم، وفي مقدمتها المنطقة العربية.