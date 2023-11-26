العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة كانت تقترب من إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 نوفمبر 2023 12:24 صباحاً - ذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن طائرة مقاتلة إسرائيلية اعترضت بنجاح طائرة مسيرة كانت تقترب من إسرائيل في منطقة البحر الأحمر.

وأضافت أنه تم اعتراض الطائرة المسيرة قبل دخولها إسرائيل. يأتي هذا بالتزامن مع تنفيذ اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

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