عاجل - أسيرات فلسطين "على الأسفلت".. "دوت الخليج" تنشر أسماء المفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى (بث مباشر غزة الآن)

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أحمد جودة - القاهرة - أسيرات فلسطين "على الأسفلت".. "دوت الخليج" تنشر أسماء المفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى (بث مباشر غزة الآن)

أسيرات فلسطين "على الأسفلت".. "دوت الخليج" تنشر أسماء المفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى (بث مباشر غزة الآن).. خرج 39 أسيرا من الفلسطينيين، في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعد إطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إعلان أسماء الدفعة الثانية من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم مساء السبت، وذلك ضمن بنود اتفاق الهدنة، وعددهم (39).

ننشر أسماء الأسيرات المحررات والأطفال المحررين المفرج عنهم اليوم

وجاءت أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مساء السبت ضمن بنود اتفاق الهدنة كما يلي:

1. اسراء رياض جميل جعابيص / القدس

2. فدوى نزيه كامل حمادة / القدس

3. عايشه يوسف عبد الله افغاني / القدس

4. نورهان إبراهيم خضر عواد /القدس

5. شروق صالح إبراهيم دويات / القدس

6. ميسون موسى محمود موسى / بيت لحم

7. انور صافي احمد عطا / رام الله

8. رجا اسعد رجا ابو قياص/ جنين

9. عمر محمد عبد الرحيم شويكي / القدس

10. حمادة سائد مصطفى ابو سمرة / جنين

11. إبراهيم وليد إبراهيم تعامرة / بيت لحم



12. محمد ياسين تيسير صباح بيت لحم

13. احمد علي محمد الصباح / بيت لحم

14. إبراهيم سمير إبراهيم صباح / بيت لحم

15. مراد فؤاد عبد اللطيف دار عطا / رام الله

16. احمد وليد محمد خشان جنين

17. شاكر علي شاكر سالم بلوط / الخليل

18. وائل بلال شاكر مشة /نابلس

19. طارق زياد عبد الرحيم داود / قلقيلية

20. عبد الرحمن محمد صالح حوراني / قلقيلية

21. مروح ياسر راتب خريميه / جنين



22. عبد الهادي عصام محمد كميل / جنين

23. صدام أمجد ماجد طقاطقة / بيت لحم

24. جهاد توفيق جهاد يوسف / رام الله

25. محمد ايمن عبد الرحمن عريسي / نابلس

26. مصطفى مازن حسين شحادة / رام الله

27. عز الدين عنان حسن سوداني / نابلس

28. شادي محمد ديب ابو عادي / رام الله

29. ياسين عمر عزات حنفيه / اريحا

30. يوسف محمود سالم سبتين / الخليل

31. محمد طارق سليم حواشين / جنين



32. عبد الكريم انور ظاهر السعدي / جنين

33. صامد خالد محمود ابو خلف / نابلس

34. احمد غريب احمد خليل / رام الله

35. وسام مروان عبد السلام تميمي / رام الله

36. محمد نصر فوزي سوالمه / نابلس

37. يزن جبر عبد الجبار الحسنات / بيت لحم

38. محمد نزار نمر ابو عون / طولكرم

39. قسم خالد محمد مصاروة / جنين

وصول الأسيرة المحررة شروق دويات إلى منزلها في القدس

وصلت الأسيرة المحررة شروق دويات، في الساعات الأولى من صباح الأحد، إلى منزلها في القدس، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وجاء ذلك بالتزامن مع بدء ثالث أيام الهدنة في قطاع غزة برعاية مصرية قطرية.

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الاحتلال ينشر صورا لحظة دخول الحافلة التي تقل الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم إلى الأراضي المحتلة

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح الأحد، صورًا لحظة دخول الحافلة التي تقل الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم إلى الأراضي المحتلة.

لحظة دخول الحافلة التي تقل الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم إلى الأراضي المحتلة

لحظة دخول الحافلة التي تقل الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم إلى الأراضي المحتلة

بث مباشر لحظة الإفراج عن الدفعة الثانية لأسرى فلسطين برعاية مصرية قطرية

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، بث مباشر تغطية مباشرة لحظة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالتزامن مع بدء ثالث أيام الهدنة، وتعد هذه هي الدفعة الثانية وعددهم 39 أسيرًا، وذلك عقب اتفاق الهدنة في غزة برعاية مصرية قطرية.

كتائب القسام تعلن تسليم 13 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر و4 من حملة الجنسيات الأجنبية

وأعلنت كتائب القسام، مساء السبت، تسليم 13 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر الدولي و4 من حملة الجنسيات الأجنبية.

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مصر تنجح في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة

وتحرك فريق من الصليب الأحمر، مساء السبت، لاستلام المحتجزين 13 إسرائيليا وعدد 4 من رعايا الدول الأخرى، ومتابعو مصر الإفراج عن 39 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، حسب ما أفادت به "القاهرة الإخبارية".

ونجحت مصر، في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم، كما كان مقرر لها، بعد تعثر اليوم، حسب فضائية "القاهرة الإخبارية".

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أبرز تصريحات حركة حماس في ثانِ أيام الهدنة

وأكد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، في خطاب مساء السبت، عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق الهدنة وقد أبلغنا الوسطاء بانتهاكاته، وأن الجرائم التي شنها الاحتلال في قطاع غزة تعد الأقسى في العصر الحديث تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية، مجددًا رفض القاطع لكل المواقف التي تدعو لمشاركة قوات أجنبية تحت أي مسمى في إدارة غزة.

وأشار إلى حرص حماس على تنفيذ وإنجاح اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية، وأن هتاف الأسرى المحررين للمقاومة تعبير عن التفاف شعبنا حولها وحول مشروعها، مشيرًا إلى أن عملية طوفان الأقصى ألحقت بالاحتلال هزيمة استراتيجية وستستكمل كتائبنا العملية حتى التحرير.

وقال القيادي في حركة حماس، إن إجبار الاحتلال على الإفراج عن 150 من النساء والأطفال والأسرى ثمرة لبطولة القسام، وأن الاحتلال لم ولن يفلح في تحرير أسراه بالقوة، وأن اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى لم يكن ليتحقق لولا صمود شعبنا الأبي.