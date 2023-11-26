نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الصحفيين وتمنعهم من تغطية وصول الأسيرة إسراء الجعابيص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين، قبل قليل، لمنعهم من تغطية وصول الأسيرة إسراء الجعابيص في بلدة جبل المكبر بالقدس.

واقتحمت قوات خاصة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، منزل الأسيرة إسراء جعابيص في القدس وقامت بإخراج من بداخله، فيما وصف معلقون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هذا التصرف الإسرائيلي بالهمجي والاستفزازي.

على جانب آخر كانت أعلنت كتائب القسام، مساء السبت، تسليم 13 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر الدولي و4 من حملة الجنسيات الأجنبية.

وتحرك فريق من الصليب الأحمر، مساء السبت، لاستلام المحتجزين 13 إسرائيليا وعدد 7 من رعايا الدول الأخرى، ومتابعو مصر الإفراج عن 39 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، حسب ما أفادت به "القاهرة الإخبارية".