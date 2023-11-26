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أحمد جودة - القاهرة - الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.. إطلاق سراح 39 أسير فلسطيني

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين، حيث تم إخراج الأسرى من سجن "عوفر" الإسرائيلي في مدينة "بيتونيا" الواقعة غرب محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وفي ذات الوقت قامت جنود الكيان المحتل إسرائيل بالاعتداء على الطواقم الصحفية المُنتشرة في محيط سجن "عوفر" لتغطية الحدث، وذلك لمصادرة حتى تسليط الضوء على فرحة أهالي الأسرى المُحررين من سجون الاحتلال.

الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.. إطلاق سراح 39 أسير فلسطيني

الاحتلال يحذر أسر الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من الاحتفال

فيما حذر جيش الاحتلال أسر الأسرى المُفرج عنهم من الاحتفال بهم، وأيضا قام باعتقال شقيق الأسيرة إسراء جعابيص في القدس في مركز "المسكوبية"، حيث أنه قبل الإفراج عن الأسيرة جعابيص تم اقتحام منزل أسرتها في القدس من قبل شرطة الاحتلال التي أخرجت من فيه بالقوة.

الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين

وبعد حل أزمة تأخير الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن وصول الدفعة الثانية من المُحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم إلى إسرائيل، وبلغ عددهم 13 إسرائيلي إضافة إلى 4 تايلاندنيين، وسيتم توجيههم إلى المُستشفيات الإسرائيلية.

وأضاف أنه تم إبلاغ عائلات الإسرائيليين المفرج عنهم، حيث سيلتقوا بعائلاتهم لأول مرة منذ 50 يومًا تقريبًا، وسط تطلع الشارع الإسرائيلي إلى الإفراج عن الدفعة الثالثة غدًا.

دور مصر فى حل أزمة تأخير الدفعة الثانية من تبادل الأسرى

ومن الجدير بالذكر، نجحت الجهود المصرية والقطرية في تذليل العقبات أمام الإفراج عن الدفعة الثانية من المُحتجزين الإسرائيليين من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد تأخر إتمام الصفقة وتهديد الجيش الإسرائيلي باستئناف العمليات البرية إذا لم يتم الافراج عن الدفعة الثانية من الأسرى قبل حلول منتصف الليل.

الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى

وبالتزامن مع بداية فترة الهدنة والتي بدأت أمس الجمعة، قامت حماس بالإفراج عن 13 رهينة بينها 9 نساء و4 أطفال، فيما أطلقت إسرائيل سراح 39 أسير فلسطيني بينهم 24 امرأة و15 طفل، فيما دخلت 200 شاحنة من المساعدات وصهاريج الوقود إلى قطاع غزة، ويأتي ذلك مع دخول الهدنة المبرمة يومها الثاني من أصل 4 أيام، والتي تتضمن صفقة تبادل أسرى جزئية من الأطفال والنساء والتي تنص على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال مقابل كل رهينة إسرائيلية من قطاع غزة.

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ويذكر أن عدد من الإسرائيليين بلغ عددهم نحو 50 ألف، قاموا بالتظاهر في "تل أبيب" لمطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة باقي المحتجزين والأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.