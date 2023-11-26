العالم اليوم - إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء المحتجزين الذين سيفرج عنهم الأحد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 نوفمبر 2023 09:24 صباحاً - قالت صحيفة "هآريتس" الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية تسلمت قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين المتوقع الإفراج عنهم في الجولة الثالثة من تبادل الأسرى ضمن الهدنة المؤقتة.

ونقلت الصحيفة عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله، في وقت مبكر اليوم الأحد، أن "إسرائيل تلقت قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الأحد".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل المعلومات إلى عائلات المحتجزين الإسرائيليين.

وكانت أجريت ليلة الأحد، وبعد تأخير وتوتر داما ساعات، عملية التبادل الثانية للأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، حيث بدأ تسليم 17 محتجزا لدى حماس، هم 13 إسرائيليا و4 تايلانديين.

بالمقابل، أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا، 6 من أقدم الأسيرات و33 طفلا، بينهم أقدم أسيرة فلسطينية هي ميسون الجبالي، والأسيرة شروق دويات من بلدة صور باهر في القدس، حيث صدر بحقها أطول حكم بالسجن لفترة تصل إلى 16 عاما، بالإضافة إلى الأسيرة إسراء الجعابيص، التي قضت 8 سنوات من محكوميتها البالغة 11 سنة.

يشار إلى أن إسرائيل تعتقد أن حركة حماس تحتجز أكثر من 215 إسرائيليا منذ الهجوم على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، شنت إسرائيل حملة قصف عنيفة على قطاع غزة تسببت بمقتل حوالي 15000 فلسطيني، من بينهم أكثر من 6000 طفل، بالإضافة إلى حوالي 7000 مفقود.