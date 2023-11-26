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أحمد جودة - القاهرة - برغم الهدنة.. الاحتلال الإسرائيلي يصدر قرار ضد الأسرى الفلسطينيين

برغم الهدنة.. الاحتلال الإسرائيلي يصدر قرار ضد الأسرى الفلسطينيين وجه إيتمار بن غفير، وزير الأمن الإسرائيلي، دعوة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي لمنع إقامة احتفالات للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الضفة الغربية والقدس.

برغم الهدنة.. الاحتلال الإسرائيلي يصدر قرار ضد الأسرى الفلسطينيين

برغم الهدنة.. الاحتلال الإسرائيلي يصدر قرار ضد الأسرى الفلسطينيين

وطالب بن غفير عبر تغريدة، على حسابه الرسمي على موقع "أكس"، عدم السماح بالاحتفالات للأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم في اتفاق تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد بن غفير دعمه للشرطة والأمن الإسرائيليين الذين تدخلوا، أمس السبت، لعرقلة احتفالات الجانب الفلسطيني في مدينة القدس بعد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

تقرير صادم من الأمم المتحدة بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين

نشرت الأمم المتحدة تقرير صادم، بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت أنه تم اعتقال أكثر من مليون فلسطيني منذ احتلال إسرائيل للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة في يونيو 1967.

حماس تسلم الاحتلال الإسرائيلي قائمة بأسماء رهائن اليوم

برغم الهدنة.. الاحتلال الإسرائيلي يصدر قرار ضد الأسرى الفلسطينيين

قامت حركة حماس، بتسليم دولة الاحتلال، قائمة تحتوي على أسماء الرهائن الـ13 المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الأحد.

وبدأت الجمعة الماضية هدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد انتهاء 49 يومًا من الحرب على قطاع غزة، وتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وفي أول يوم من الهدنة، قدمت "حماس" 13 رهينة من النساء والأطفال و10 مواطنين تايلاندين وفلبنيين، وفي اليوم الثاني، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية عن إطلاق سراح 39 فلسطينيًا، بينما أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلًا.

وتستمر الجهود الدولية والعربية، لتحقيق التهدئة وإيجاد حل للصراع بين الجانبين، في ظل التوترات الدائرة في المنطقة والتحديات العديدة التي تواجهها القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.