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أحمد جودة - القاهرة - تقرير صادم من الأمم المتحدة بشأن الأسرى الفلسطينيين

نشرت الأمم المتحدة تقرير صادم، بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت أنه تم اعتقال أكثر من مليون فلسطيني منذ احتلال إسرائيل للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة في يونيو 1967.

إطلاق سراح 13 رهين اليوم من جانب حماس

إطلاق سراح 13 رهين اليوم من جانب حماس

قامت حركة حماس، بتسليم دولة الاحتلال، قائمة تحتوي على أسماء الرهائن الـ13 المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الأحد.

وبدأت الجمعة الماضية هدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد انتهاء 49 يومًا من الحرب على قطاع غزة، وتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وفي أول يوم من الهدنة، قدمت "حماس" 13 رهينة من النساء والأطفال و10 مواطنين تايلاندين وفلبنيين، وفي اليوم الثاني، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية عن إطلاق سراح 39 فلسطينيًا، بينما أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلًا.

وتستمر الجهود الدولية والعربية، لتحقيق التهدئة وإيجاد حل للصراع بين الجانبين، في ظل التوترات الدائرة في المنطقة والتحديات العديدة التي تواجهها القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

برغم الهدنة.. الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستمر في قطع الوقود عن المستشفيات

أعلن مدير وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال يصر على عدم تشغيل مشافي الشمال وقطع الوقود عنها من أجل فرض خطة التهجير المرفوضة، مشيرا إلى أن الاحتلال أقام نقطة أمنية في شارع صلاح الدين لمنع الأهالي من العودة لمنازلهم في الشمال.

وقال مدير وزارة الصحة في غزة: “إننا نسابق الزمن لإعادة تشغيل مركز نورة الكعبي لعلاج مرضى الكلى في شمال قطاع غزة”.

وأشار إلى وصول كميات بسيطة من المساعدات الإنسانية والوقود في شمال غزة، مطالبًا بتوفير المزيد ونقل 80 مصابا في مستشفى كمال عدوان عبر سيارات الإسعاف للجنوب بسبب سوء حالتهم الصحية.

وأضاف: “يجب إعادة تشغيل مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي والسماح برجوع الأطباء لمشافي الشمال”.

المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

إطلاق سراح 13 رهين اليوم من جانب حماس

دخلت 268 شاحنة محمّلة بالمساعدات إلى غزة، أمس السبت، حملت 61 منها مياه ومواد غذائية وطبية إلى شمال قطاع غزة.

ودعت منظمة الأمم المتحدة، إلى تمديد الهدنة للسماح بتدفق المزيد من المساعدات للقطاع.

