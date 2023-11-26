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أحمد جودة - القاهرة - وزير إسرائيلي يصف دولة عربية بالـ"عدوة" ويتهمها بـ"معاداة السامية"

وزير إسرائيلي يصف دولة عربية بالـ "عدوة" ويتهمها بـ "معاداة السامية".. أطلق عميحاي شيكلي، وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، تصريحات نارية، تجاه دولة قطر، وأصفًا إياها بأنها دولة عدوة بامتياز.

وزير إسرائيلي يصف دولة عربية بالـ "عدوة" ويتهمها بـ "معاداة السامية"

وزير إسرائيلي يصف دولة عربية بالـ "عدوة" ويتهمها بـ "معاداة السامية"

قال عميحاي شيكلي: “قطر دولة عدوة بإمتياز، ولكنها متطورة في الوقت نفسه”.

وأشار إلى أن استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في الدوحة عام 2022 كانت "معادية للسامية"، لافتًا إلى أن هذه البطولة تعتبر تحديًا للقيم والمبادئ التي تدعيها إسرائيل وتؤمن بها.

وتأتي تصريحات شيكلي في ظل التوترات القائمة بين إسرائيل وقطر والصراعات السياسية والاقتصادية في المنطقة.

الاحتلال الإسرائيلي يصدر قرار ضد الأسرى الفلسطينيين

وجه إيتمار بن غفير، وزير الأمن الإسرائيلي، دعوة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي لمنع إقامة احتفالات للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الضفة الغربية والقدس.

وطالب بن غفير عبر تغريدة، على حسابه الرسمي على موقع "أكس"، عدم السماح بالاحتفالات للأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم في اتفاق تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد بن غفير دعمه للشرطة والأمن الإسرائيليين الذين تدخلوا، أمس السبت، لعرقلة احتفالات الجانب الفلسطيني في مدينة القدس بعد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستمر في قطع الوقود عن المستشفيات

وزير إسرائيلي يصف دولة عربية بالـ "عدوة" ويتهمها بـ "معاداة السامية"

أعلن مدير وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال يصر على عدم تشغيل مشافي الشمال وقطع الوقود عنها من أجل فرض خطة التهجير المرفوضة، مشيرا إلى أن الاحتلال أقام نقطة أمنية في شارع صلاح الدين لمنع الأهالي من العودة لمنازلهم في الشمال.

وقال مدير وزارة الصحة في غزة: “إننا نسابق الزمن لإعادة تشغيل مركز نورة الكعبي لعلاج مرضى الكلى في شمال قطاع غزة”.

وأشار إلى وصول كميات بسيطة من المساعدات الإنسانية والوقود في شمال غزة، مطالبًا بتوفير المزيد ونقل 80 مصابا في مستشفى كمال عدوان عبر سيارات الإسعاف للجنوب بسبب سوء حالتهم الصحية.

وأضاف: “يجب إعادة تشغيل مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي والسماح برجوع الأطباء لمشافي الشمال”.