نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة السجون الإسرائيلية: تسلمنا قائمة بأسماء الأسرى المتوقع الإفراج عنهم في اليوم الثالث من الهدنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية استعدادها للإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين وفقا للمخطط الذي تم الاتفاق عليه لاستعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس".

وقال المتحدث باسم السجون الإسرائيلية اليوم الأحد، إن الإدارة تلقت خلال ساعات الصباح قائمة الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم من سجون مجدو وجلبوع والدامون وعوفر وكتسيعوت ورامون ونفحة.

وأضاف: "وصلت مفوضة إدارة السجون الفريق كاتي بيري هذا الصباح إلى سجن مجدو وعقدت هناك جلسة لتقييم الأوضاع من أجل تنفيذ هذه العملية".

وتابع: "بدأت السجون المذكورة بعملية الإفراج عن السجناء حيث سيتم في ختامها تحميل السجناء والسجينات على سيارات البوسطة التي سترافق من قبل أفراد وحدة ناحشون في طريقها إلى سجن عوفر".

وأشار إلى أنه "بعد وصولهم إلى سجن عوفر، سيتم تشخيص السجناء من قبل ممثلي الصليب الأحمر ثم سينتظرون هناك إلى وصول المختطفين الإسرائيليين إلى أراضينا".

وختم البيان: "بعد تلقي موافقة المستوى السياسي، سيتم تحميل السجناء على حافلة تابعة للصليب الأحمر وستتم مرافقتهم من قبل شرطة إسرائيل وحرس الحدود إلى الحواجز المعنية حيث سيتم الافراج عنهم".