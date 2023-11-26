حماس: استجابة لجهود الرئيس الروسي أفرجنا عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها أطلقت سراح أحد المحتجزين لديها من حملة الجنسية الروسية، وذلك استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا لموقف روسيا.

وقالت حماس في تصريح عبر قناتها على "تلجرام": "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية".