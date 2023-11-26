نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر في مطار دمشق الدولي: القصف الإسرائيلي طال مدرج المطار ما أدى لخروجه عن الخدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم بدوي صوت انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى تصاعد الدخان في محيط منطقتيّ المزة والمعضمية عقب دوي الانفجارات.

وأوضح مصدر في مطار دمشق الدولي لـRT قائلا: "القصف الإسرائيلي طال مدرج مطار دمشق الدولي ما أدى لخروجه عن الخدمة".

هذا وتحدثت مصادر محلية عن استهداف مطار دمشق الدولي بقصف إسرائيلي.

وقالت صحيفة "الوطن" السورية إن "عدوانا إسرائيليا استهدف مطار دمشق الدولي".

ولفتن "الوطن" إلى أنه "تم تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية"