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أحمد جودة - القاهرة - خارجية الاحتلال الإسرائيلي تستدعي سفيرة إيرلندا احتجاجا على "مفقودة وليست مخطوفة"

استدعت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، سفيرة إيرلندا لدي إسرائيل، للتعبير عن احتجاجه على تصريحات رئيس الوزراء الإيرلندي بشأن كلمة "مفقودة" بدلًا من "مخطوفة".

عاجل - استدعاء سفيرة إيرلندا لدي إسرائيل بسبب كلمة

عاجل - استدعاء سفيرة إيرلندا لدي إسرائيل بسبب كلمة

أعرب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين عن غضبه في تعليقه على منصة X، حيث أشار إلى أن السفيرة الإيرلندية قد تم استدعاؤها للوزارة "للتوبيخ".

تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى منشور رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، على منصة "إكس"، حيث رحب فيه بإطلاق سراح طفلة إسرائيلية تبلغ من العمر 9 سنوات من قبل حماس.

وقال فارادكار: "إنه يوم فرح وراحة لإيميلي هاند وعائلتها، حيث تم العثور على طفلة بريئة فُقِدت، ونحن نشعر بالسعادة بعد استجابة صلواتنا".

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علق كوهين، على تصريحات رئيس الوزراء الإيرلندي: "يبدو أنه فقد بوصلته الأخلاقية ويحتاج إلى التحقق من الواقع"، مشيرًا إلى أن إيميلي هاند لم تكن مفقودة، بل تم اختطافها من قِبَل حماس.

وكانت إيميلي هاند محتجزة مع أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، وتم تضمينها في عملية تبادل الأسرى بين الجانبين السبت الماضي.

وزير إسرائيلي يفتح النار على قطر ويتهمها بمعاداة السامية

خارجية الاحتلال الإسرائيلي تستدعي سفيرة إيرلندا احتجاجا على "مفقودة وليست مخطوفة"

أطلق عميحاي شيكلي، وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، تصريحات نارية، تجاه دولة قطر، وأصفًا إياها بأنها دولة عدوة بامتياز.

قال عميحاي شيكلي: “قطر دولة عدوة بإمتياز، ولكنها متطورة في الوقت نفسه”.

وأشار إلى أن استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في الدوحة عام 2022 كانت "معادية للسامية"، لافتًا إلى أن هذه البطولة تعتبر تحديًا للقيم والمبادئ التي تدعيها إسرائيل وتؤمن بها.

وتأتي تصريحات شيكلي في ظل التوترات القائمة بين إسرائيل وقطر والصراعات السياسية والاقتصادية في المنطقة.