نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الأسير يعلن ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية إلى 3200 شخصًا منذ بدء حرب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية 20 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، لتصل حصيلة المعتقلين إلى 3200 منذ الـ7 من أكتوبر.

وجاء في بيان نادي الأسير: "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد 20 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية، وتركزت عمليات الاعتقال في جنين والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي رام الله، وطولكرم".

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية إلى 3200 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 232 قتيلا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 239 قتيلا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.