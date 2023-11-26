شهيد فـي خرق إسرائيلي للهدنة بغزة .. و8 شهداء فـي اقتحامات واعتقالات بالضفة

الاحتلال يمنع الفلسطينيين من تفقد منازلهم شمال القطاع

القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:

استشهد مزارع وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزَّة في خرق إسرائيلي للهدنة في يومها الثالث، فيما نفَّذ الاحتلال اقتحامات واعتقالات بالضفَّة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مزارعين اثنين أثناء عملهما بأرضهما شرق مُخيَّم المغازي، شرق المحافظة الوسطى، ما أدَّى إلى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر بجروح.

وكان سبعة فلسطينيين، أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزَّة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزَّة، في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية المؤقتة.

وخلال أيام الهدنة، تمنع قوات الاحتلال 1,7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزَّة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.

يذكر أنَّ قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية، أثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله، ما أدَّى إلى استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.

وكانت «الهدنة الإنسانية» في قطاع غزَّة، قد دخلت حيِّز التنفيذ، في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وفي الضفة استشهد ثمانية فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة، خمسة منهم خلال عملية عسكرية في مدينة جنين، وفق ما أوردت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة عن استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال توغله بمركبات مدرعة في جنين التي شهدت مؤخرًا أعنف تصعيد وعدوان إسرائيلي في الضفة منذ ما يقرب من 20 عامًا، وراح ضحيتها 14 شخصًا، وفق الأُمم المُتَّحدة.

وأكدت مصادر طبية أنَّ 15 شخصًا أصيبوا بجروح خلال عملية التوغل التي أكد شهود في المدينة أنَّه تخللها قصف من طائرة إسرائيلية مسيَّرة استهدف مُخيَّم جنين للاجئين.

وأفاد شهود بأنَّ عربات عسكرية تحاصر المستشفى الحكومي في المدينة إضافة إلى مستشفى ابن سينا، مشيرين إلى أنَّ جيش الاحتلال «يقوم بتفتيش سيارات الإسعاف ويعوق عمل الطواقم الطبية».

وأعلنت كتيبة جنين التي تضم فصائل فلسطينية مختلفة أنَّ «مقاتلينا يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في محيط المُخيَّم».

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر أمس مدينة البيرة وأطلقت قنابل الصوت والغاز السَّام، دون أن يبلَّغ عن إصابات.

وأفادت مصادر أنَّ قوات الاحتلال اقتحمت عدَّة أحياة في المدينة وداهمت عددًا من منازل المواطنين.

كما أصيب فجر أمس فلسطينيان برصاص الاحتلال واعتقل ستة آخرون من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية بإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية وصفت بالطفيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال عدَّة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلًّا من: محمد إياد الزرو، وشادي فلاح أبو شخيدم، وجهاد علاء لعويوي، ونمر فرج العويوي، وعبد الهادي صلاح أبو تركي، وعبد الرؤوف القواسمي، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.