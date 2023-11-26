العالم اليوم - فيديو.. غارات إسرائيلية تخرج مطار دمشق عن الخدمة مجددا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. غارات إسرائيلية تخرج مطار دمشق عن الخدمة مجددا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، مقطع فيديو يظهر أعمدة دخان تتصاعد من محيط مدرج الطائرات في مطار دمشق الدولي، بعد تعرضه لغارات جوية إسرائيلية، وفقا لمصادر متعددة.

وذكرت جريدة "الوطن" السورية الحكومية أن "مطار دمشق الدولي تعرض لقصف إسرائيلي جديد اليوم".

وقالت إنه جرى تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية.

أما المرصد السوري لحقوق الإنسان فذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف عصر الأحدمطار دمشق الدولي، وذلك بعد يوم من إعلان عودته للعمل، حيث استهدفت مهابط المطار، مما أدى لخروجه عن الخدمة مجددا.

وأضاف أنه سمع دوي انفجار آخر من جهة مطار المزة العسكري.

وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الدفاع الجوية السوري لم تتصد للقصف الإسرائيلي.

وكان مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة في 22 أكتوبر الماضي حين شنت طائرات إسرائيلية غارات على المطار طالت المهابط.

وأسفرت الغارات حينها عن مقتل اثنين من العاملين بالمطار، ليتم تحويل الرحلات إلى مطار اللاذقية حينها.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري، 55 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية.