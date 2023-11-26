العالم اليوم - بالفيديو.. نتنياهو يلقي كلمة من داخل قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. نتنياهو يلقي كلمة من داخل قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى داخل قطاع غزة، الأحد، في خطوة غير معلنة من قبل، متعهدا باستمرار الحرب هناك في اليوم الثالث من الهدنة مع حركة حماس.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر نتنياهو وهو يرتدي الخوذة العسكرية والسترة الواقية من الرصاص.

وذكرت أن نتنياهو أجرى جولة في قطاع غزة، دون أن تحدد أماكن بعينها، وتلقى إحاطات بشأن العمليات العسكرية وتحدث مع الضباط والجنود.

ورافق نتنياهو في هذه الجولة، أبرز مقربيه، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنيغبي.

وأدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بتصريحات قال فيها: "سنبذل قصارى جهدنا لإعادة المحتجزين جميعا".

وعن استئناف القتال بعد نهاية الهدنة الحالية غدا الاثنين، ذكر نتنياهو "مستمرة حتى النهاية وحتى النصر".

وأكد: "لدينا ثلاثة أهداف في هذه الحرب: القضاء على حماس، وإعادة المحتجزين، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى".

وتأتي جولة نتنياهو في غزة بعد يوم واحد من وصول وزير دفاعه، يوآف غالانت، إلى القطاع الفقير والمحاصر عن طريق زورق.