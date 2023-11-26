العالم اليوم - "دفعة الأطفال".. قائمة المفرج عنهم من سجون إسرائيل اليوم

انتم الان تتابعون خبر "دفعة الأطفال".. قائمة المفرج عنهم من سجون إسرائيل اليوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 نوفمبر 2023 07:22 مساءً - تشمل الدفعة الثالثة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس، 39 أسيرا فلسطينيا، وهم من الأطفال فقط، ولا تشمل نساءً مثل الدفعتين الأولى والثانية.

ونشرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني قائمة بأسماء 39 أسيرا فلسطينيا.

وقالت الهيئتان الفلسطينيتان إن الأسرى في هذه الدفعة من الأطفال فقط، في حين سلمت حركة حماس 13 محتجزا إسرائيليا، إلى الصليب الأحمر.

وتشمل صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، الإفراج عن 50 محتجزا لدى الأخيرة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا، هم كل النساء في السجون وأسرى أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وفي التالي أسماء الأسرى الفلسطينيين الأطفال مع أماكن سكناهم، ويتضح أن نحو نصفهم من مدينة القدس، ولا تضم القائمة سوى أسير واحد من قطاع غزة، وبقية من محافظات الضفة الغربية.

1- سلطان سامر محمود سرحان / القدس .

2- قسام إياد أحمد أعور / القدس .

3- محمد أحمد محمود أعور / القدس .

4- نصر الله إياد أمجد اعور / القدس .

5- خليل أحمد خليل أعور / القدس .

6- أمين محمد امين عباسي / القدس .

7- مصطفى محمد ابراهيم عباسي / القدس .

8- أحمد قادري محمود شيحه / القدس .

9- سمير سامر سمير بختان / القدس .

10- محمد عبوده حسن غيث / القدس .

11- موسى حميدان فضل محتسب / القدس .

12- ايهم عدنان صبحي شاعر / القدس .

13- ريان عدنان حسن عتيق / القدس .

14- مالك مراد خالد بوجة / القدس .

15- محمد ابراهيم محمد عبد الجبار / القدس .

16- نشات باسم طالب دوابشة / القدس .

17- يوسف فواز فايز برقان / القدس .

18- نور الدين زياد راشد قواسمي / القدس .

19- غنام موسى غنام أبو غنام / القدس .

20- حسن ياسر حسن ياسر / القدس .

21- عبد الرحمن عامر فخري الزغل / القدس .

22- محمود نمر عيد عطا / رام الله .

23- عمر عماد حسن عطشان / رام الله .

24- عبادة حسام أحمد خليل / رام الله .

25- خليل محمد بدر زماعرة / الخليل .

26- حسن وليد جمال صبارنة / الخليل – حلحول .

27- زيد نعيم شحدة عرعر / الخليل .

28- عمار محمود يوسف ثوابتة / بيت لحم .

29- يزن عامر علي صباح / بيت لحم .

30- موسى مهند موسى الوريدات / اريحا .

31- موعد عمر عبد الله الحاج / اريحا .

32- اسامة نايف اسامه مرمش / نابلس .

33- ابراهيم مؤيد إبراهيم ظافر / طولكرم .

34- عمر شاكر سهيل محاجنة / طولكرم .

35- عدنان حازم عدنان عيد / طولكرم .

36- أحمد عطية أحمد العديني / قلقيلية .

37- مجد رائد مسعود فريحات / جنين .

38- وحيد اسماعيل جميل صبيح / جنين .

39- علاء فتحي عبد الهادي أبو سنيمة / رفح