العالم اليوم - السيسي يشيد بجهود أمير قطر لإتمام الهدنة الإنسانية في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 نوفمبر 2023 07:22 مساءً - أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، بجهود أمير قطر الشيخ تميم بن حمد التي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال السيسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لاتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وأتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة."

وفي ثاني أيام الهدنة السبت، نجح تدخل مصري وقطري في تذليل عقبات أدت إلى تأخير إطلاق حماس لرهائن إسرائيليين ، بعد اتهامها إسرائيل بعدم الالتزام بمعايير الاتفاق.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إعلانه تذليل العقبات أمام إطلاق سراح المحتجزين عبر اتصالات قطرية مصرية.

وتنص الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، على وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج حماس عن 50 من المحتجزين لديها مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 سجينا فلسطينيا، وإدخال شحنات مساعدات ووقود إلى قطاع غزة المحاصر