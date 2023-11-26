العالم اليوم - فرانس برس: حماس وافقت على تمديد الهدنة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 نوفمبر 2023 08:20 مساءً - نقلت وكالة فرانس برس، حماس وافقت على تمديد الهدنة، مساء الأحد، عن مصدر قالت إنه مقرّب من حركة حماس موافقة الأخيرة على تمديد الهدنة، وسط تزايد الإشارات على استمرار الهدنة التي أوقفت بشكل مؤقت الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال المصدر: "إن حركة حماس ابلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى أربعة أيام".

وأضاف "نتوقع أنه بإمكان المقاومة تأمين إطلاق سراح ما بين 20 الى 40 من الأسرى الإسرائيليين".

مؤشرات على تمديد الهدنة

كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن في وقت سابق عن أمله في أن تستمر هدنة الأيام الأربعة إلى "ما بعد غد" الاثنين، موعد انتهائها.

وقال بايدن في خطاب في ماساشوستس: "هدفي وهدفنا أن تستمر هذه الهدنة الى ما بعد غد بحيث نرى الإفراج عن رهائن آخرين ومزيدا من المساعدة الإنسانية" يتم إيصالها إلى قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حكومة الحرب في إسرائيل ستعقد اجتماعا الليلة لبحث تمديد الهدنة مع حماس.

مفاوضات للتمديد

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصدر مطلع، أن هناك مفاوضات جارية بين إسرائيل وحركة حماس بهدف تمديد الهدنة المؤقتة القائمة حاليا إلى أربعة أيام أخرى.

وأضافت أن المفاوضين يأملون في إمكانية تمديد وقف إطلاق النار المؤقت الحالي في غزة لمدة 4 أيام أخرى، مع الإفراج عما يتراوح بين 40 إلى 50 محتجزا، من النساء والأطفال.

وكانت مصادر مصرية ذكرت، السبت، أن القاهرة تلقت إشارات إيجابية من كل الأطراف لتمديد هدنة غزة.