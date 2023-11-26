الرئيس الأمريكي: هدفنا استمرار الهدنة وتمديدها يسهم فى زيادة المفرج عنهم وتدفق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 08:27 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه يتوقع أن تطلق حماس سراح المزيد من الأمريكيين أيضا.

وقال الرئيس الأمريكى، إن هدفنا أن تستمر هذه الهدنة إلى ما بعد الغد وتمديدها سيسهم في زيادة عدد المحتجزين المفرج عنهم وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الثالث، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.