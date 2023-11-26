نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدينة ليوبن تشهد أكبر مؤتمر لدعم السيسي بالنمسا (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا مؤتمرا كبيرًا اليوم وذلك بمدينة ليوبن النمساوية.



وقال حسام بازينة منسق عام حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا، إننا فخورون بالنجاح منقطع النظير لهذا المؤتمر الذي حرص على المشاركة فيه المصريين الوطنيين الذين يعشقون مصر والرئيس السيسي.



وأضاف حسام بازينة، أن العديد من رموز الجالية المصرية بالنمسا حرصوا على تلبية الدعوة التي وجهناها إليهم، وهو ما يؤكد إيمانهم بإعادة انتخاب الرئيس لدورة جديدة لولاية جديدة.



بدوره، أشاد بهجت العبيدى المتحدث الرسمي باسم حملة مواطن بالخارج بالمؤتمر الرائع الذي أقامته حملة مواطن بالنمسا بمدينة ليوبن مؤكدًا أنه يعتبر المؤتمر الأضخم لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدولة النمسا كلها، وهو ما يستحق الثناء.

وحضر المؤتمر كل من الإعلامي المصري أسامة نصحي وخبير التأمينات مجدي العشري والمصور الصحفي جلال شحاتة بالإضافة لممثل الاتحاد العام للمصريين بالنمسا محمد إبراهيم جميعهم قد حثوا المواطنين على ضرورة المشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية، بعدما استعرضوا إنجازات الرئيس والتحديات التي تواجه الدولة المصرية والتي هي في حاجة إلى قائد حكيم.

ومن ناحيته، وجه أحمد نصار منسق حملة مواطن بمدينة ليوبن النمساوية الشكر لكل من لبى الدعوة وكل الحضور وطالب الجميع بضرورة التواجد في مقر السفارة المصرية أيام 1 و2 و3 ديسمبر لاختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شاركت مطربة الأوبرا المصرية الفنانة مريم طاحون في مؤتمر دعم السيسي بمدينة ليوبن النمساوية.

