نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرانس برس: حماس وافقت على تمديد الهدنة مع إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وكالة فرانس برس نقلت مساء الأحد عن مصدر قريب من حركة حماس أنها وافقت على تمديد الهدنة.

يأتي ذلك في سياق تصاعد الإشارات التي تشير إلى استمرار الهدنة، والتي أوقفت بشكل مؤقت النزاع المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد المصدر قائلًا: "أعلنت حركة حماس لوسطاء الهدنة عن موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية لمدة تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام".

وأضاف المصدر: "نتوقع أن يتسنى للمقاومة تحقيق إطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 من الأسرى الإسرائيليين".

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مؤشرات على تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في وقت سابق، عن تفاؤله بأن تستمر الهدنة لأيام إضافية حتى "ما بعد غد" الاثنين، وهو الموعد المحدد لانتهائها.

في خطابه في ماساشوستس، أعلن الرئيس بايدن: "هدفي وهدفنا هو أن تتواصل هذه الهدنة حتى ما بعد غد، مما يفتح الباب لإطلاق سراح المزيد من الرهائن وزيادة الجهود الإنسانية التي يتم توصيلها إلى قطاع غزة".

وفي السياق نفسه، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حكومة الحرب في إسرائيل ستعقد اجتماعًا الليلة لمناقشة إمكانية تمديد الهدنة مع حركة حماس.

عاجل|وفقًا لوكالة فرانس برس أعلنت حركة حماس عن موافقتها على تمديد فترة الهدنة

تجري محادثات لتمديد الهدنة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصدر موثوق، أن هناك مفاوضات جارية بين إسرائيل وحركة حماس بهدف تمديد الهدنة المؤقتة الحالية لفترة إضافية تصل إلى أربعة أيام.

وزادت المعلومات بأن المفاوضين يطمحون في تمديد فترة وقف إطلاق النار الحالي في غزة لمدة 4 أيام إضافية، مع إطلاق سراح ما يتراوح بين 40 و50 محتجزًا، بينهم نساء وأطفال.

ووفقًا لمصادر مصرية، تلقت القاهرة يوم السبت إشارات إيجابية من جميع الأطراف بشأن إمكانية تمديد هدنة غزة.