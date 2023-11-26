العالم اليوم - فيديو.. استقبال الأسرى الأطفال المفرج عنهم من سجون إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. استقبال الأسرى الأطفال المفرج عنهم من سجون إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 نوفمبر 2023 09:24 مساءً - وصل، مساء الأحد، الأسرى الفلسطينيون الأطفال إلى رام الله بعد الإفراج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي، ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.

واحتشد آلاف الفلسطينين في رام الله لاستقبال الـ39 المفرج عنهم من سجن عوفر.

وشملت الدفعة الثالثة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس، 39 أسيرا فلسطينيا، وهم من الأطفال فقط، ولا تشمل نساءً مثل الدفعتين الأولى والثانية.

وتشمل صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، الإفراج عن 50 محتجزا لدى الأخيرة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا، هم كل النساء في السجون وأسرى أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما.