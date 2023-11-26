نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جيش الاحتلال يستهدف بـ3 قذائف مدفعية منطقة "جبل بلاط" في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم في خبر عاجل لها أن ‏الجيش الاسرائيلي استهدف بـ3 قذائف مدفعية منطقة "جبل بلاط" في أطراف بلدة ⁧ مروحين ⁩ في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأمس السبت، أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، تعرض دورية تابعة لهم لنيران قوات الجيش الاسرائيلي في محيط عيترون جنوبي لبنان.

كما تعرض فريق عمل قناة "NBN" اللبنانية أثناء قيامه بجولة على بعض مناطق القطاع الشرقي في جنوب لبنان، بحيث كانوا متوجهين من بلدة الخيام إلى بلدة كفرشوبا وتوقفوا للقيام ببث مباشر على طريق عام مواجه لمستوطنة المطلة الإسرائيلية، لإطلاق الرصاص من قبل الجيش الاسرائيلي، بغية ايقافهم عن البث، فيما لم يصب أحد من الفريق الإعلامي المؤلف من 3 اشخاص بأذى، وفق ما ذكرت مراسلتنا.

هذا وذكر الإعلام التابع لـ "حزب الله" أن "الجبهة الجنوبية ليست في هدنة معلنة"، مضيفا: "نحن في حالة هدوء حذر، والاقتراب من الحدود أمر دونه مخاطر، لأن الاسرائيلي مختبئ، ويقوم بين الحين والآخر بإطلاق رشقات رشاشة من مواقعه على طول الحدود وقد حصل بعض الحوادث ومنها إطلاق قذيفة في أحراج عيتا الشعب (القطاع الاوسط)، وإصابة سيارة في الوزاني (القطاع الشرقي)..الحذر والتنبه واجبان".

وبدأ العمل يوم الجمعة بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" يتم خلالها تبادل الأسرى والرهائن، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة.