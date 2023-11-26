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أحمد جودة - القاهرة - وفقًا لمصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات، أفاد مراسل "سكاي نيوزعربية" بأن إسرائيل قد وافقت على تمديد الهدنة مع حركة حماس، بشرط أن تكون حماس على استعداد لإطلاق سراح 10 محتجزين في مقابل تحقيق الهدنة.

وفقًا للمصدر الإسرائيلي، أفاد أن إسرائيل قد أعلنت للوفد القطري المتواجد في البلاد أنها توافق على تمديد الهدنة شريطة أن تكون حركة حماس على استعداد لإطلاق سراح 10 محتجزين مقابل كل يوم من فترة التهدئة.

وفي مساء الأحد، استؤنفت عمليات وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس، بعد أن أطلقت حماس سراح 17 رهينة، من بينهم 14 إسرائيليًا ورهينة أمريكي أول، في المجموعة الثالثة من عمليات الإفراج، وذلك في إطار الهدنة التي دامت أربعة أيام، وعبرت الولايات المتحدة عن إمكانية تمديدها.

مساء الأحد، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن رغبته في تمديد الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، وأشار إلى أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي حول هذا الأمر.

استمرار الهدنة في قطاع غزة حتى "ما بعد غد" الإثنين

أعلن بايدن عن تطلعه لاستمرار الهدنة في قطاع غزة حتى "ما بعد غد" الإثنين، معبرًا عن نيته البحث في هذا الصدد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محادثة قادمة.

وفي إعلان آخر، أفاد بايدن بأن حركة حماس قد أطلقت سراح طفلة أمريكية تبلغ من العمر 4 سنوات، ضمن الدفعة الثالثة لصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل. وعبر عن توقعه بأن يتم إطلاق سراح المزيد من الأميركيين في هذا السياق.

عاجل| إسرائيل توافق على تمديد الهدنة بشرط

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اتفاق الهدنة المبرم مع حركة حماس

في وقت لاحق يوم الأحد، أفاد الجيش الإسرائيلي بوصول 13 رهينة إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن أربعة آخرين في طريقهم إلى الوصول في إطار اتفاق الهدنة المبرم مع حركة حماس.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أن ممثلي الصليب الأحمر قد قاموا بتسليم 12 مختطفًا لقوات من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي وشرطة الشاباك (الأمن الداخلي) بالقرب من السياج الحدودي في وسط قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن المختطفين قد عادوا إلى إسرائيل وسيتم نقلهم إلى القاعدة العسكرية حتسيريم.

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عودة أربعة من المحتجزين من خلال مصر

وأضاف البيان أن رهينة إضافية قد تم نقلها مباشرة إلى المستشفى في إسرائيل، في حين يعود أربعة آخرون إلى البلاد عبر مصر.

وفي سياق آخر، تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على تبادل 50 رهينة من الذين يحتجزهم الحركة في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح 150 من الأسرى الفلسطينيين الذين يحتجزهم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على مدار فترة تستمر أربعة أيام وتنتهي يوم الاثنين.