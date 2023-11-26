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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| نتنياهو يوافق على تمديد الهدنة ويحدد المقابل

أفادت القناة 12 العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، استعداده لتمديد الهدنة ووقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح 10 رهائن يوميًا.

عاجل| نتنياهو يوافق على تمديد الهدنة ويحدد المقابل

عاجل| نتنياهو يوافق على تمديد الهدنة ويحدد المقابل

وعلق نتنياهو على إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الرهائن قائلًا: "لقد أعدنا للتو مجموعة جديدة من المختطفين، بما في ذلك الأطفال والنساء، ونشعر بالمشاعر العميقة عند لقاء العائلات".

وأضاف: "تحدثت مع الرئيس بايدن وأخبرته أننا سنواصل القتال بكل قوتنا ضد غزة بعد انتهاء فترة الهدنة، لتحقيق أهدافنا في القضاء على حماس وضمان عدم عودة غزة إلى الوضع السابق، وبالطبع إطلاق سراح جميع المختطفين. أنا واثق من أننا سننجح في هذه المهمة، لأن لدينا خيار واحد فقط".

وتابع نتنياهو: "نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين، وسننجح في ذلك. سنستمر حتى النهاية، حتى نحقق النصر. لن يوقفنا أي شيء، ونحن واثقون من قوتنا وإرادتنا وإصرارنا على تحقيق جميع أهداف الحرب، وسنكون على ذلك الوفاء".

بايدن يعتزم حث نتنياهو على تمديد اتفاق تبادل الأسرى

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن نيته لتوجيه ضغط إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على إطلاق سراح الرهائن.

وقال بايدن: "سأتحدث مجددًا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قريبًا، وسأواصل الضغط لتحقيق وقف للأعمال العدائية".

وأكد بايدن أنه يرغب في رؤية استمرار وقف إطلاق النار المؤقت ما دام استمرت حماس في إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف: "هدفنا هو الحفاظ على الهدنة لتمكين وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن، وقد أفرجت حماس بالفعل عن طفلة أمريكية تبلغ من العمر 4 أعوام وهي الآن في إسرائيل"، مُشيرًا إلى أن عملية تبادل الرهائن مستمرة وناجحة ويجب أن تستمر في المستقبل.

الجدير بالذكر، أن حركة حماس أكدت أنها تسعى لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية.

الهدنة الإنسانية وتبادل الاسرى

عاجل| نتنياهو يوافق على تمديد الهدنة ويحدد المقابل

قامت حركة حماس، بتسليم دولة الاحتلال، قائمة تحتوي على أسماء الرهائن الـ13 المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الأحد.

وبدأت الجمعة الماضية هدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد انتهاء 49 يومًا من الحرب على قطاع غزة، وتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وفي أول يوم من الهدنة، قدمت "حماس" 13 رهينة من النساء والأطفال و10 مواطنين تايلاندين وفلبنيين، وفي اليوم الثاني، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية عن إطلاق سراح 39 فلسطينيًا، بينما أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلًا.

وتستمر الجهود الدولية والعربية، لتحقيق التهدئة وإيجاد حل للصراع بين الجانبين، في ظل التوترات الدائرة في المنطقة والتحديات العديدة التي تواجهها القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.