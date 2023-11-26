العالم اليوم - بعد اتهامات معاداة السامية.. ماسك يلتقي رئيس إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر بعد اتهامات معاداة السامية.. ماسك يلتقي رئيس إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 نوفمبر 2023 11:24 مساءً - أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه سيلتقي اليوم الإثنين بالملياردير الأميركي مالك منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إيلون ماسك.

وقال هرتسوغ، إنه سيؤكد في لقائه بماسك على "ضرورة العمل على مكافحة تزايد معاداة السامية على الإنترنت"، حسبما نقلت "رويترز".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي أن ممثلين عن أسر رهائن غزة سيحضرون الاجتماع مع ماسك.

وذكرت القناة 12التلفزيونية الإسرائيلية يوم الأحد، أن ماسك سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس هرتسوغ، الإثنين.

ويأتي اللقاء في الوقت الذي تتهم فيه جماعات حقوقية مدنية ماسك بتضخيم الكراهية المعادية لليهود على منصته للتواصل الاجتماعي.

وكان نتنياهو التقى مع ماسك في كاليفورنيا في 18 سبتمبر وحثه على تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير ومحاربة خطاب الكراهية بعد أسابيع من الجدل حول المحتوى المعادي للسامية على منصة إكس.

وردّ ماسك بالقول إنه ضد معاداة السامية وضد أي شيء "يروج للكراهية والصراع"، مكررا تصريحاته السابقة بأن منصة إكس لن تروج لخطاب الكراهية.

وفي 15 نوفمبر، وافق ماسك على منشور على منصة إكس يزعم كذبا أن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض.

وأدان البيت الأبيض ما سماه "الترويج البغيض للكراهية العنصرية والمعاداة للسامية" التي "تتعارض مع قيمنا الأساسية كأميركيين".

وأوقفت شركات أميركية كبرى إعلاناتها مؤقتا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به.

وردا على ذلك قال ماسك إن منصة إكس يجب أن تكون منصة للأشخاص لنشر وجهات نظر متنوعة، لكن الشركة ستحد من نشر بعض المنشورات التي قد تنتهك سياساتها، واصفة هذا النهج بأنه "حرية التعبير، وليس حرية الوصول".