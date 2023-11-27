العالم اليوم - بدء عملية الإجلاء الطبي الإماراتية الثالثة لأطفال غزة

انتم الان تتابعون خبر بدء عملية الإجلاء الطبي الإماراتية الثالثة لأطفال غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 12:24 صباحاً - انطلقت فجر الإثنين عملية الإجلاء الطبي الثالثة التي تعمل عليها دولة الإمارات ضمن مبادرة علاج ألف طفل فلسطيني مصاب في مستشفيات الدولة.

وتضم عملية الإجلاء الطبي الثالثة أيضا مبادرة علاج ألف حالة من مرضى السرطان من قطاع غزة داخل الإمارات.

وستكون هذه القافلة هي الأكبر ضمن المراحل الثلاث.

وحسبما ذكر مراسل "دوت الخليج"، فإن فريقا استقبل الأطفال بعد عبورهم من معبر رفح، وتمت متابعة حالتهم الصحية قبل نقلهم للإمارات.

وعبرت يوم الأحد أيضا 10 شاحنات من الهلال الأحمر الإماراتي إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية.

وتحوي المساعدات المقدمة 16520 طردا غذائيا يبلغ وزنها 247.8 طنا، وذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 3" التي تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة الذي يواجه ظروفا استثنائية حرجة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وكان مراسلنا قد أفاد في وقت سابق من يوم الأحد، بعبور المرحلة الثالثة من المستشفى الميداني الإماراتي معبر رفح تمهيدا لدخوله إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية التي تحمل على متنها أطنانا من المواد الإغاثية.