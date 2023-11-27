نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يشيد بالإفراج عن فتاة أمريكية ضمن صفقة الرهائن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد، بإطلاق سراح أفيجيل عيدان، وهي مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 4 سنوات، تم احتجازها ضمن الرهائن التي أسرتها حماس منذ سبع أسابيع، كما تعهد الرئيس الأمريكي بمواصلة العمل لتأمين الحرية للآخرين الذين تم احتجازهم وتمديد فترة توقف القتال.

كما قال بايدن للصحفيين في نانتوكيت، حيث كان يحتفل بعيد الشكر، "الحمد لله أنها في المنزل" وتابع قائلًا "أتمنى لو كنت هناك لحملها".

أفيجيل، التي تم ذكر اسمها في وسائل الإعلام الأمريكية باسم أبيجيل، هي مواطنة تحمل جنسية مزدوجة أمريكية وإسرائيلية، وتم القبض عليها خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر. وكانت قضيتها محط اهتمام وقلق دوليين واسعي النطاق. كانت من بين ما مجموعه 17 شخصًا محتجزين تم تسليمهم يوم الأحد، وقال السيد بايدن إنها "بأمان في إسرائيل".

وقال الرئيس، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، إن الهدنة المؤقتة لم تؤد فقط إلى إطلاق سراح الرهائن ولكن إلى توفير المزيد من المساعدات للمدنيين في غزة، مع وصول 200 شاحنة من المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود وغاز الطهي كل يوم.

وقال إنه يأمل في تمديد الاتفاق الأصلي للإفراج عن 50 رهينة مقابل فلسطينيين سجنتهم إسرائيل ووقف العملية العسكرية الإسرائيلية لمدة أربعة أيام حتى يمكن إطلاق سراح المزيد من الأسرى واستمرار القتال.

وقال بايدن: "هناك حاجة إلى المزيد ولكن هذه الصفقة تحقق نتائج منقذة للحياة. حيث تدخل المساعدات الحرجة ويخرج الرهائن المحتجزون، تم تنظيم هذه الصفقة بحيث يمكن تمديدها لمواصلة البناء على هذه النتائج. هذا هو هدفي، وهذا هو هدفنا، للحفاظ على وقف إطلاق النار هذا إلى ما بعد الغد حتى نتمكن من الاستمرار في رؤية المزيد من الرهائن يخرجون وتقديم المزيد من الإغاثة الإنسانية للمحتاجين في غزة".

الإفراج عن أسرى فلسطينيين

كما غادرت حافلة تضم أسرى أطفال مفرج عنهم من السجون الاسرائيلية في إطار صفقة الأسرى من سجن عوفر باتجاه مدينة بيتونيا.

وبدأ الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الثالثة بصفقة التبادل وفق اتفاق الهدنة المؤقتة في قطاع غزة.