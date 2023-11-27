نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو لبايدن: سنستأنف الحرب بكل قوة على غزة بعد انتهاء الهدنة (تطورات جديدة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأبلغه بـ "استئناف إسرائيل الحرب، بكل قوة، في غزة مع انتهاء الهدنة"، حسب وكالة "رويترز".

وذكرت "رويترز" أن "نتنياهو أبدى ترحيبه باحتمال إطلاق سراح 10 رهائن مقابل كل يوم إضافي من الهدنة".

وخلال أول ثلاثة أيام من الهدنة، أفرجت حماس عن 40 إسرائيليا “نساء وأطفال” و18 أجنبيا، فيما أطلقت إسرائيل سراح 117 أسيرا فلسطينيا “نساء وأطفال” خلال المدة ذاتها.

ويتضمن اتفاق الهدنة إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر وحتى 23 نوفمبر وعلى مدار 48 يوما، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.