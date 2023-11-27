الصين تعتزم تجربة بناء مرافق خدمات مجتمعية مدمجة بالمناطق السكنية في 50 مدينة

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت خطة صاغتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن الصين تعتزم تجربة بناء مرافق خدمات مدمجة في الأماكن العامة بالمناطق السكنية في نحو 50 مدينة لتوفير خدمات الشباك الواحد للسكان بالمجتمعات السكنية.

وتهدف هذه المرافق إلى توفير خدمات عالية الجودة سهلة الوصول وميسورة التكلفة للسكان في مجالات تشمل رعاية المسنين والأطفال وخدمات الطعام والخدمات الصحية والرياضة والأنشطة الترفيهية، حسبما جاء في الخطة المقدمة من المكتب العام لمجلس الدولة.

وتنص الخطة على منح الأولوية لتوفير الخدمات التي تمس الحاجة العاجلة إليها، مع دمج الخدمات الأخرى تدريجيا في هذه المرافق.

وستغطي مرافق الخدمات جميع أنواع المدن، وسيتم الترويج لها أولا في المدن الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها الحضريين الدائمين أكثر من مليون نسمة. وسيتم إطلاق مشاريع ذات صلة في نحو 100 مجتمع سكني في كل مدينة تجريبية.

وبحلول عام 2027، سيتم تعميم هذه الخدمات على مستوى المجتمعات السكنية في مدن أخرى على أساس تلخيص الخبرة المكتسبة من المشاريع التجريبية لتزويد السكان بخدمات عامة عالية الجودة على عتبة أبوابهم، وفقا للخطة.