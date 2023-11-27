نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب سابق في البيت الأبيض: تدهور "مقلق" بصحة بايدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس روني جاكسون وهو طبيب سابق في البيت الأبيض، إن عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن وتراجع الإدراك لديه سببان وجيهان يثيران القلق.

وأضاف في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية: «التراجع لدى بايدن يحدث بسرعة، كما قلت، لقد قمت بالاهتمام بثلاثة رؤساء، لذا فأنا أعرف بشكل مباشر ما يلزم ليكون القائد الأعلى ورئيس الدولة، إنها مهمة مرهقة، عقليا وجسديا، هذا الرجل لا يستطيع ذلك».

وعمل جاكسون كطبيب في عهد إدارات جورج بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب، وسبق له أن دق ناقوس الخطر في شأن حدة إدراك بايدن، حتى أنه طالب بإجراء اختبار إدراكي له أو الانسحاب من سباق 2024 الانتخابي، وفق «سكاي نيوز».

وأكمل: «إنه أمر لا يصدق مدى تدهوره خلال فترة وجوده في منصبه، لا يمكننا أن نتحمل أن يبقى هذا الرجل في منصبه للفترة المتبقية من هذه الولاية ثم لمدة أربع سنوات أخرى بعد ذلك، إنه يعرضنا بالفعل لخطر كبير في الوقت الحالي».