العالم اليوم - مجموعة "الفطيم" تعتزم استثمار مليار دولار إضافية في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 09:28 صباحاً - قالت مجموعة الفطيم الإماراتية إنها تعتزم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بقيمة مليار دولار خلال الفترة المقبلة لتضاف إلى استثمارات حالية تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار.

جاء ذلك في لقاء الرئيس التنفيذي لمجموعة (الفطيم - مصر) أحمد إسماعيل مع رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي لاستعراض الاستثمارات والمشروعات المرتقبة للشركة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

ونقل بيان لرئاسة الوزراء المصرية عن إسماعيل قوله إن المجموعة تستهدف ضخ 20 مليار جنيه (حوالي 645 مليون دولار) في إقامة مشروعات جديدة حتى عام 2030 إضافة إلى تخصيص 4.6 مليارات جنيه أخرى (148 مليون دولار) للاستثمار في السوق المحلية.

وتابع قائلا: "ترى مجموعة الفطيم أن مستقبل مصر الواعد ومناخها الاستثماري المتميز رغم التحديات ساهم في ضخ المجموعة المزيد من الاستثمارات"، موضحا أن المجموعة استثمرت حتى اليوم 2.5 مليار دولار وتعتزم استثمار مليار دولار أخرى.

وأضاف أن مجموعة (الفطيم - مصر) هي شركة باستثمارات عربية، موضحا أن النسبة الأكبر من استثمارات المجموعة في مصر تم ضخه خلال السنوات التسع الأخيرة نظرا للمناخ الإيجابي للاستثمار في مصر.

وأشار إسماعيل إلى أن المجموعة حققت نقلة نوعية وساهمت في توفير 15 الف فرصة عمل للمصريين منها 9 آلاف فرصة عمل داخل مصر و 6 آلاف فرصة عمل ضمن فروع المجموعة لمصريين آخرين في دول أخرى.

وتطرق إلى تنوع استثمارات المجموعة حيث تم الإعلان عن إنشاء شركة جديدة في مصر (للحلول المتكاملة)، مشيرا إلى قيام الشركة بنقل ألف وظيفة إلى مصر اضافة إلى خطة لنقل ألف وظيفة أخرى.

وأضاف إسماعيل أن المجموعة تصدر من مصر الخدمات والكفاءات المختلفة منوها بحصول المجموعة على رخصة (تصدير حاصلات زراعية) وقيامها بالتصدير حاليا لـ 16 دولة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري، أن مجموعة (الفطيم - مصر) واحدة من الشركات الجادة التي تحرص على تقديم خدماتها داخل مصر على مستوى عال من الجودة.

وأشار مدبولي إلى مساهمة مجموعة (الفطيم - مصر) على مدار الأعوام الماضية في توفير آلالاف من فرص العمل في القطاعات المختلفة التي تعمل بها، معربا عن تقديره لأنشطة المجموعة المتنوعة في السوق المصرية.