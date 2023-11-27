العالم اليوم - الدفعة الرابعة من الرهائن.. إسرائيل تحصل على قائمة من 11 اسم

انتم الان تتابعون خبر الدفعة الرابعة من الرهائن.. إسرائيل تحصل على قائمة من 11 اسم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 09:28 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل حصلت على قائمة بأسماء الدفعة الرابعة والأخيرة من المحتجزين الإسرائيليين المقرر أن تفرج عنهم حماس، الإثنين، مضيفة أن عددهم يبلغ 11.

وأفرجت مصلحة السجون الإسرائيلية، ليلة الأحد، عن 39 أسيرا فلسطينيا، من السجون الإسرائيلية ضمن المرحلة الثالثة، من صفقة التبادل، جميعهم من الأطفال وأحدهم سيعود إلى قطاع غزة.

ودخلت الهدنة المؤقتة بين حماس وإسرائيل يومها الرابع والأخير، وسط تواصل الجهود لتمديدها.

يأتي ذلك بينما قدمت إسرائيل طرحا يقضي بتمديد الهدنة، مقابل إطلاق حماس سراح 10 محتجزين إضافيين كل يوم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بأن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة.

وأضاف نتنياهو أنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت حماس إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه قطر، وفقما نقلت "رويترز".

وأفاد البيت الأبيض بأن "بايدن ونتنياهو اتفقا في اتصال هاتفي على مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن".