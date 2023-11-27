العالم اليوم - تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصري برئاسة حسن عبد الله

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 10:26 صباحاً - أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، وهو القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وذلك اعتبارا من الاثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري، وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية.

وكان الرئيس المصري قد أصدر قرارا في أغسطس 2022 بتعيين حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وتم تمديد القرار في أغسطس 2023 ولمدة عام.

ووفق القرار الجمهوري الأخير، سيكون مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعضوية كل من:

رامي أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزى. طارق محمد بدوى الخولي - نائب محافظ البنك المركزي. محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. على محمد على فرماوي - خبيرًا تكنولوجيا. نجلاء أنور الأهواني - خبيرًا اقتصادياً . شريف حسين كامل محمد - خبيرًا ماليا . حسن محمد حسن الخطيب - خبيرًا اقتصاديا . سميحة السيد فوزي - خبيرًا اقتصادياً . عصام محمد عبد الهادی عامر - خبيراً محاسبيا وماليا. محمد عثمان إبراهيم الديب - كبيرًا مصرفيًا.

استحداث منصب جديد

في غضون ذلك، أعلن البنك المركزي المصري، استحداث منصب جديد مؤخرا وهو "مساعد محافظ البنك المركزي"، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

وقال البنك المركزي إنه تم تعيين محمد أبو موسى في منصب مساعد محافظ البنك المركزي، ليكون بذلك أول من يشغل هذا المنصب.

يذكر أن محافظ البنك المركزي السابق، طارق عامر كان قد استقال من منصبه العام الماضي قبل نحو عام و3 أشهر من نهاية فترة ولايته الثانية، وتم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.