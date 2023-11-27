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أحمد جودة - القاهرة - إسرائيل تتهم حماس بخرق الهدنة وتهدد باستئناف الحرب.. اعرف التفاصيل كاملة

بعد إطلاق سراح الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى، ادعى الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس انتهكت شروط الهدنة بإطلاق سراح فتاة مراهقة دون والدتها.

وفيما يلي، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول اتهام إسرائيل حماس بخرق الهدنة.

إسرائيل تتهم حماس بخرق الهدنة وتهدد باستئناف الحرب.. اعرف التفاصيل كاملة

إسرائيل تتهم حماس بخرق الهدنة

قامت حركة حماس وفقًا لصفقة تبادل الأسرى بإطلاق سراح الطفلة هيلا روتيم، البالغة من العمر 13 عاما دون والدتها رايا روتيم على الرغم من مطالبات المسؤولين الإسرائيليين بذلك.

وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كونريكوس لـCNN، أنه كان من المفترض ألا تفرق حماس العائلات عن بعضهم، لكنهم أطلقوا سراح فتاة مراهقة وأبقوا والدتها رايا في الأسر، وأضاف أنه عندما سأل الجيش الإسرائيلي عن والدة هيلا، ادعت حماس أنها لا تعرف مكانها.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لقد قالت لنا الابنة إنها كانت مع أمها قبل يومين فقط من الإفراج عنها".

الجيش الإسرائيلي: حماس تستغل أي فرصة لممارسة الضغط السياسي

وأوضح أنه يعتقد أن حماس أبقت الوالدة لديها لاستغلالها في عملية الضغط السياسي، مبينًا أن حماس تريد الاستفادة من كل إسرائيلي في أسرهم لممارسة الضغط السياسي.

حماس تنقل الرهائن الإسرائيليين خلال فترة الهدنة

وكشف أن الجيش الإسرائيلي لديه مؤشرات تؤكد على أن حماس تقوم بنقل الرهائن خلال فترة الهدنة، وشدد على أن الأجهزة الأمنية التابعة للجيش الإسرائيلي تقوم باستخلاص المعلومات وطرح الأسئلة وتحاول معرفة معلومات قدر الإمكان من هؤلاء النساء والأطفال.

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صفقة تبادل الأسرى

ومن الجدير بالذكر، توصلت الجهود المصرية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة إلى عمل هدنة بين إسرائيل وحماس لمدة أربعة أيام يتم خلالها تبادل الأسرى وفقًا لصفقة تبادل الأسرى المتفق عليها بين الطرفين.

وقد تم تسليم الدفعة الأولى والثانية من الصفقة، وجاري العمل على تزويد مدة الهدنة.